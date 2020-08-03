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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şefik Caferoviç ve Hashim Thaçi ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile telefonda bayramlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 07:55:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şefik Caferoviç ve Hashim Thaçi ile bayramlaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile telefonda bayramlaştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

 

 

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