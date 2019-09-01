Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimlerdeki rekor desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerdeki rekor destekleri için Konyalılara teşekkür ederek, "Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. En büyük teşekkürü de sizlere, Konya halkına ediyorum" dedi.

Konya’da Mevlana Meydanı’nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak eşi Emine Erdoğan ile birlikte vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim öncesi buraya geldiğimde büyükşehir belediye başkan adayımızı sizlere emanet etmiştim. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizler de bu emaneti en yükseğe taşıdınız. Genç, çalışkan bu kardeşimizin Konya’ya çok büyük hizmetleri olacağına ve sizi de bizi de mahcup etmeyeceğine inanıyorum. İlçe belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Seçimlerdeki rekor desteğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Bugün Konya’dayız. Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. En büyük teşekkürü de sizlere, Konya halkına ediyorum. Konya, büyük medeniyet davamıza, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de en büyük desteği veriyor. Bu şehir alemi aşkla bilen Mevlana Hazretlerinin, alemi ilimle bulan Konevi Hazretlerinin, kılıcı adaletli Sultan Keykubat’ın şehridir. Bu şehir tarımda, sanayide, kültürde, ilimde gönüllerin ruhuyla beslenen tasavvufta zirveyi hiç bırakmamış bir şehirdir. Çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Sanayide bu şehri sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en güçlü tasarım, üretim sıralarına çıkaramazsak ecdada layık olamayız. Tarımda Konya’yı bir dünya markası haline getirmeden gidersek yarım iş yapmış oluruz. Nerede ne yaparsak yapalım bir gözümüz hep Konya’dadır. Bunun için Konya’nın yatırıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Geçen yıl Mavi Tünel içme suyu ve arıtma tesisinin açılışını yapmıştık. Aralık ayında toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon TL olan 99 kalem projenin toplu açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün de burada toplam yatırım tutarı 645 milyon TL olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışını yapmak için bir aradayız. Tüm projelerimiz şehrimize hayırlı olsun. Tüm bu hizmet ve eserlerin Konya’mıza kazandırılmasında emeği geçen bakanlıkları, kurumları, herkese milletim adına teşekkür ediyorum. Son 17 yılda Konya’ya ne kadar yatırım yaptık? Eski rakamla söylüyorum. 51 katrilyon lira yatırım yaptık. Şehir genelinde 8 binin üzerinde derslik inşa ederek, 2 devlet üniversitesi oluşturarak Konya’nın eğitim alt yapısını adeta yeni baştan kurduk. Konya’ya 42 bin kişilik stadyum, gençlik merkezleri, yüzme havuzları inşa ettik. Artık milli maçlarımızın oynandığı statlardan önemlisi hangisi oldu. Konya Şehir Stadyumu oldu. Artık Konya gençliği sporu seviyor. Hem merkezde, hem de ilçelerde millet bahçeleri yapıyoruz. Konyalı Bakanımız Murat bey süratle belediye başkanımla el ele verecek. Hızla inşallah, anneler çocuklarını yanlarına alacak ve millet bahçelerinde eğlenecekler. İnşaatı devam eden ve seneye açacağımız şehir hastanemiz 1250 yatağı ile ülkemizin en büyük hastanesi olacak. Bölünmüş yolumuzu 167 kilometreden 1140 kilometreye çıkardık. Hızlı tren hatları ile Konya’yı Ankara’ya, İstanbul’a, Eskişehir’e bağladık. Mersin’e, Adana’ya, Gaziantep’e kadar, Antalya, Kayseri’ye uzanacağız. Bu etüt çalışması süren yapıya da en kısa sürede başlıyoruz. Eski Karatay sanayisini yeni yerlerine taşıdıktan sonra oralarda kentsel dönüşüme başlıyoruz. Tüneli ve barajlarının önemli bir kısmını tamamladık ve sulama tesisi ile hazırlıklarımız sürüyor. Yaklaşık 600 bin dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz. Tarıma elverişsiz olan Karapınar’da da enerji ihtisas endüstri bölgesi kuruyoruz. Asıl yeni eserlerin, yeni hizmet ve yatırımların müjdesini vermek istiyorum. İlk müjdemi veriyorum. İnşallah Konya Metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini Eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Metro hattı Konya’nın bugününden ziyade geleceğine yapılan bir yatırımdır. Konya, şehircilik bakımından ülkemizin örnek yerlerinden biri ise bunun birazı ayrım yapmadan, yarım asır önce şehrin geleceğine yapılan yatırımlara borçludur" dedi.