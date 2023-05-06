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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim sosyal medyada değil sandıkta kazanılır!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim sosyal medyada değil sandıkta kazanılır!

Yeniakit Publisher
2023-05-06 03:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim sosyal medyada değil sandıkta kazanılır!

TV NET canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunların anlamadığı şu. Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim gündemini TV NET'te değerlendirdi.

6'lı masayı, "Sandıkta yenileceklerini anladıklarından sosyal medya manipülasyonlarına sarıldılar." ifadeleri ile eleştiren Erdoğan, "Ne yapıyorlar? Sandık güvenliğine gölge düşürmek için organizasyon kurmuşlar. Sosyal medyada 40 milyon kişiye ulaşan şebeke kurmuşlar. Bu da yalan. 40 milyon kişiye nasıl ulaşıyorsun? Anne kucağındaki bebeğe de ulaşmışlar. Hesabın fotoğrafına bakıyorsunuz, bir kadın görünüyor ama gerçekte erkek kullanıyor. Tam bir şebeke yani." diyerek oyuna dikkat çekti.

"Bu troll ordusu bay bay Kemal'e çalışıyor." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Baya da para veriyor. Depremzede gibi davranıp insanları kandıran binlerce tweet attılar. Adına 'köleleştirilmiş hesaplar' denilen hesapları devreye sokuyorlar. Gerçek insanların hesaplarını çalıyorlar. Bunlar aynı zamanda modern hırsız. Burada kendi propagandalarıyla ilgili paylaşımlar yapıp sahibi görmeden siliyorlar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemleri görüyorsunuz.

Bay bay Kemal bu işleri bırak, mücadeleni delikanlıca ver. Bizim muhalefete bu aklı dışardan veriyorlar. Suçüstü yakalanınca benim çalışma arkadaşlarıma kara çalıyorlar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Siyaseti kirlettiği gibi sosyal medyayı da kirlettiler. Biz siyaseti sosyal medyada tıklanmak için yapmıyoruz, gönüllere girmek için yapıyoruz. Sosyal medyada elbette biz de varız ama bot partisi değiliz. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı paylaştığımız bir mecra olarak kullanıyoruz.
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