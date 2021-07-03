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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da vatandaşlarla sohbet etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 09:00:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da vatandaşlarla sohbet etti

Sakarya'da bir dizi programa katılan ve açılışlar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da bir oteldeki AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nın ardından Mahmudiye Mahallesi'nde bir evi ziyaret etti.

Erdoğan, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'nde ise araçtan inerek yol kenarında bekleyen vatandaşların yanına gitti. Güzergahtaki evlerin önünde toplanan aileler ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Erdoğan, çocuklara oyuncak ile satranç seti hediye etti ve bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyerek geldiği Kırkpınar Tepebaşı Stadında helikoptere binerek İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

 

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