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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağladığımız uygun finansan etkisiyle, konut ve otomobilde rekorlar ardı ardına geliyor"
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağladığımız uygun finansan etkisiyle, konut ve otomobilde rekorlar ardı ardına geliyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 14:29:34 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağladığımız uygun finansan etkisiyle, konut ve otomobilde rekorlar ardı ardına geliyor"
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