Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Dancila'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile Ankara'da görüştü.15 Ekim 2018 Pazartesi 22:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Viorica Dancila'yı kabul etti
Resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Başbakan Dancila, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından karşılandı.
Dancila daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Erdoğan ve Dancila, daha sonra anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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