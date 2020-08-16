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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-16 20:03:10 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Ayder Yaylası'ndaki incelemelerinin ardından kara yoluyla Rize-Artvin Havalimanı şantiyesine hareket etti.

Yol boyunca Cumhurbaşkanlığı otobüsü üzerinden vatandaşları selamlayan Erdoğan, Ayder Yaylası'na çıkarken dönüş yolunda çay içme sözü verdiği haşlanmış mısır satan kadının yanına uğradı. Erdoğan, burada ikram edilen çayı içti ve sohbet etti.

Sevgi gösterisinde bulunanları selamlarken karşılaştığı vatandaştan sigara paketini alan Erdoğan, sigarayı bırakma sözü aldı.

Erdoğan, otobüsün üzerinden bir gencin tulum dinletisini izledi.

Daha sonra havalimanı inşaatını inceleyen Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, şantiye çıkışında işçilerle fotoğraf çektirdi.

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