Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Bedel ödemeye hazırız

ABD temasları öncesi Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST’i ziyaret eden Erdoğan, Akıncı İnsansız Hava Aracı'na imzasını attı. BM Genel Kurulu için ABD’ye giden Başkan Erdoğan, "Bize gizli-açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler beyhude uğraştıklarını bilmelidirler" diyerek rest çekti.

Başkan Erdoğan, dünya liderlerinin katılacağı en büyük diplomasi platformu Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gideceği ABD’ye hareketinden önce, Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katıldı. TEKNOFEST İstanbul’da katılımcılara hitap eden Erdoğan, ardından Atatürk Havalimanı’nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, başta ABD Başkanı Donald Trump ve dünya liderleriyle yapacağı kritik görüşmeler için Batı’ya rest çekti. Türkiye şayet kendisine biçilen geri kalmış veya az gelişmiş ülke rolünü kabul edip başını kasap bıçağının önüne kuzu kuzu uzatmış olsaydı, şu anda yaşanılan sıkıntıların çoğunun gündemde yer almayacağını ifade eden Erdoğan, ancak milletin tarihinin hiçbir döneminde esareti, müstemleke olmayı, zillet içinde yaşamayı kabul etmediğini, etmeyeceğini kaydetti.

15 Temmuz her şeyi gösterdi

Erdoğan, ülkedeki, bölgedeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünülüyorsa, neye inanılıyorsa ve ne yapılmak isteniyorsa hepsini tüm devletlerin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceklerini, açık ve net olacaklarını dile getirdi. Erdoğan, devlet başkanlarıyla ve liderlerle yapacakları ikili görüşmelerde de yine bunları açık ve net olarak anlatacaklarını vurgulayarak, "Türkiye’nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır. Ama biz bu topraklarda yaşamaya karar vermekle zaten her türlü bedeli ödemeyi göze almış bir milletiz. Dolayısıyla bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar, beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler. Eskiler ne diyor, ‘Ölümden öte köy mü var’ derler. Bu millet, en ağır bedel olan ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz’da göstermiştir" diye konuştu.

SDG sadece aldatmaca kılıfı

Güvenli bölge konusunda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette, ABD malum stratejik ortağımız. Ancak ABD’nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmezden gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır" dedi.

DEAŞ’ın bölgede adeta yok olma noktasına geldiğine dikkat çeken Erdoğan, "Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG’den hiçbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz" ifadelerini kullandı.