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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 16:13:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ’da 11 Ocak Mutabakatı’nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demiryolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini ifade etti.

Ağdam’daki Ortak Merkezin ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

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