Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın sürecinde sağlık konusunda Türkiye'nin elindeki imkanların kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığına inandığını belirterek, "Zira şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik." dedi.

Erdoğan, Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenindeki konuşmasında, 72 bin metrekare kapalı alana, binin üzerinde yatağa, en modern cihazlara sahip böyle bir eseri bu kadar kısa sürede hizmete hazır hale getirmenin dünya çapında bir başarı olduğunu söyledi.

Teknolojinin en ileri seviyede olanlarını transfer ettiklerini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerin vatandaşlarla birlikte şifayı Türkiye'de arayan herkese hizmet vereceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının ilerleyen yıllarda katlanarak artmasını beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Salgın sürecinde sağlık konusunda ülkemizin elindeki imkanların kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığına inanıyorum. Zira şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik. Nazlanmadık, dedik ki 'Madem burada kısıntı var, biz de elimizden geleni yapacağız.' Bir başka adım son 18 yılda inşa ettiğimiz 1526 yeni hastane, 4 bine yakın tedavi kurumu, toplamda 240 bini bulan yatak kapasitesi, 1 milyon 100 bine yaklaşan sağlık çalışanı sayısı seviyesine biz hocalarımızın gayretleri, bizim hazırladığımız fiziki mekanlarla ulaştık. Ülkemiz hastanelerinde 48 adet olan, lütfen buraya çok dikkat edelim, MR sayısını 906'ya, 323 olan bilgisayarlı tomografi sayısını 1210'a, 4 bin 891 olan diyaliz sayısını 17 bin 640'a, 889 olan yoğun bakım yatağı sayısını 40 bine, 618 olan ambulans sayısını 5 bin 382'ye çıkartmamış olsaydık herhalde bu başarıyı gösteremezdik."

Erdoğan, muhalefetin kendilerini adeta topa tuttuğu şehir hastanelerinin yüksek kapasiteleri ve güçlü altyapılarıyla ne kadar önemli olduğunun bu süreçte çok daha iyi görüldüğünü ifade ederek, bugüne kadar hizmete açılan 16 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip 11 şehir hastenesinin her birini dünya çapında sağlık kuruluşları olarak inşa ettiklerini dile getirdi.

Ecdadın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" ifadesine uygun şekilde dünyanın en büyük mutluluğunu sağlık olarak gören bir inançla ülkenin dört bir yanını en modern tesislerle donattıklarını söyledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." anlayışıyla sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak ve kalitesini yükseltmek için yaptıkları her yatırımın karşılığını aldıklarını belirten Erdoğan, Feriha Öz Hoca'nın 3 çocuğunun da onun gibi tıp alanında profesör olduğunu hatırlattı.

Öz'ün çocuklarına rica bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Dedim ki, yetiştireceğiniz öğrenciler çok çok önem arz ediyor. Zira tıpta biz fiziki mekanları hazırlıyoruz. Ama biz fiziki mekanları hazırlarız, hocaları ise siz yetiştirecek ve hocalarımızla da bu fiziki mekanlar ayrıca güç bulacak. Bunu ne kadar başarırsak, bu işte ne kadar büyük hamleler yaparsak, inanıyorum ki bu hastanelere gelen hastalarımız da oradaki gördükleri kabiliyetli hocalarımızla birlikte şifa bulacak ve ondan sonra da dualar hem size hem bize olacak." diye konuştu.

- "Türkiye'nin Genel Sağlık Sigortası sisteminin önemi anlaşıldı"

Dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli Genel Sağlık Sigortası sistemini Türkiye'de kurmanın öneminin salgın sürecinde daha iyi anlaşıldığını dile getiren Erdoğan, "Amerika bile çözemedi işi. Rusya çözemedi işi. Hepsi sıkıntıda hepsi. Bizden destek istediler. Biz de her yere gönderdik. 'Madem ki bizde var göndeririz.' dedik. Ürettik, üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, serbest ve ücretli çalışanların gayet makul prim ödemeleriyle sistemde yer aldığını belirterek, ayrıca dileyen herkesin de sadece ayda 88 lira ödeyerek Genel Sağlık Sigortası'na dahil olabildiğini anlattı.

Bu rakamı ödeyebilecek gücü olmayan vatandaşların primlerini ise tümüyle devlet olarak üstlendiklerini dile getiren Erdoğan, teşhisin, tedavinin, ilacın tamamının Genel Sağlık Sigortası kapsamına girdiği için vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamadığını kaydetti.

Erdoğan, özel sağlık kuruluşlarından hizmet almak isteyenlerin de genellikle oldukça makul bir rakam olan farkı ödeyerek bu imkandan yararlanabildiklerini belirterek, millet tarafından tüm bu hizmetlerin mukabelesiyle memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Diğer ülkelerin hiçbirinde böyle bir sistemin olmadığını vurgulayan Erdoğan, Amerika'da, Avrupa'da, diğer gelişmiş ülkelerde insanların ancak yeteri kadar paraları varsa sağlık hizmeti alabildiğini, yoksa çok perişan durumlara düştüklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstelik salgın döneminde özellikle Hollanda'da çalışan ve ölüme terk edilen bazı vatandaşların ambulans uçaklarla getirilerek Türkiye'de tedavilerinin yapıldığını anlatarak, bu hizmetleri bütçeyi alt üst etmeyecek, sağlanan fayda ile maliyetin gayet dengeli olduğu ekonomik bir zeminde verdiklerini dile getirdi.

Erdoğan, "Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için dünyanın dört bir yanından heyetler ülkemizi ziyaret ediyor. İnşallah salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimizi hem Genel Sağlık Sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir." dedi.

- "Milletimiz istiklalinden ve istikbalinden ümidini hiç kesmemiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son iki asırdır bir uçtan diğerine savrulurken tarihi fırsatları kaçırdığını ifade ederek, "Ülkemizin bu savrulmalarının ve içe dönük mücadele üzerine kurulu serencamının sürmesini isteyenler darbelerden vesayete, terör örgütlerinden kifayetsiz siyasetçilere kadar malzeme bulmakta zorlanmamıştır. Ancak milletimiz istiklalinden ve istikbalinden ümidini hiç kesmemiştir." diye konuştu.

Milletin tevekkül, inanç ve azimle bugünlere geldiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu süreçte milli iradeden aldığı güçle bu kısır döngüyü kırmak için mücadele verenlerden bazıları darağacına gönderilmiş, bazıları da aynı akıbetle tehdit edilmiştir. Rahmetli Abdülhamid-i Sani, Gazi Mustafa Kemal, Adnan Menderes ve Turgut Özal gibi isimlerin milletimizin gönlünde taht kurmasının gerisinde işte bu gerçek vardır. Milletimizin 18 yıldır gerektiğinde canı pahasına bizim yanımızda yer alması da bu mücadele silsilesinin devamıdır. Türkiye'de bu dönemde yaşanan her hadiseyi, gerisindeki bu büyük fotoğrafın bir parçası olarak görmek gerekiyor. Rabb'ime binlerce şükür olsun ki bunca emek, bunca çaba boşa gitmemiş, ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye oturmuştur."



- "Ülkemize yapacak daha çok hizmetlerimiz var"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün kendisini her gördüğünde, "Başkanım burada da bir şehir hastanesi yapacaktık, ne oldu? Hani bunun vaadini de yapmıştık." dediğini aktardı.



Özellikle şehir hastanelerini yap-işlet-devret sistemiyle yaptıklarına değinen Erdoğan, Rönesans gibi bir yüklenici firma bulurlarsa buradaki şehir hastanesine de başlayabileceklerini söyledi.



"Benden duyurması, araması da Sağlık Bakanımızdan" diyen Erdoğan, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile artık acil ihtiyacın kalmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Daha bir asır önce 'hasta adam' yaftasıyla tarihe gömülmek istenen bir milletin bugün gıptayla takip edilmesi, bu gerçeğin en yalın ifadesidir. İnşallah ülkemize yapacak daha çok hizmetlerimiz var. Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıldönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız. Biz göremesek de evlatlarımızın Malazgirt Zaferi'mizin bininci yıldönümü olan 2071'de tüm kayıplarını telafi etmiş, dünya sahnesinde hak ettiği yere gelmiş bir Türkiye'de yaşayacağından eminiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin hayırlı olmasını dileyerek, hastanenin yapımından donanımına emeği geçenleri tebrik etti.

Törende, sağlık çalışanları Erdogan'ı yanına çağırarak fotoğraf çektirmek istedi. Erdogan, mesafenin her ihtimale karşı korunması gerektiğini belirterek, "Siz de çok iç içesiniz." diye uyardı.

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