Cumhurbaşkanı Erdoğan polisin kazara ateşiyle ölen gencin babasına başsağlığı diledi

ADANA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani’nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak ölen Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani’nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonla aradı. Başsağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle Ali evladımızın öldürülmesi konusu bizi ciddi manada üzmüştür. Bununla ilgili ne gerekirse yapılacaktır. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Ali bizim evladımızdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba Adnan Hemdan’a olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağını da söyledi.

Suriye halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sırasında, Afrin’de meydana gelen patlamayla ilgili Suriye halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Erdoğan, Afrin’de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştiren kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını söyledi.

Acılı baba Adnan Hemdan El Asani ise tercüman aracılığıyla,” Biz kardeşiz, Türkiye Cumhuriyeti halkı ve Cumhurbaşkanı ile gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Ali sizin bir evladınız, onun hakkını ben size ettim” dedi.

Öte yandan olayla ilgili polis memuru F.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.