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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile telefonda görüştü

Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek ve Kovid-19'la mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ile bölgesel meseleler alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 22:20:58 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Alvi görüşmesinde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği yapılabilecek konularla bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

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