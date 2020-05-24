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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 22:28:16 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alvi’nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek ve yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ile bölgesel meseleler alındı.

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