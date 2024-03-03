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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-03-03 22:50:00 - 2024-03-03 22:52:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Şerif'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şahbaz Şerif'i yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etti ve yeni dönemde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin derinleşerek gelişeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan halkına taziyesini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını ifade ederek, Pakistan halkına taziye dileklerini iletti.

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