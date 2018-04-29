Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu: Bedelli askerlik çıkacak mı?

Bedelli askerlik gündemden düşmüyor. Her gün sosyal medyada taleplerini dile getiren binlerce vatandaş, seçimler öncesi bedelli askerlik yasasının çıkmasını istiyor. Hükümetten ardı ardına yorumlar gelirken son noktayı Cumhurbaşkanı erdoğan koydu.

Geçen gün Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk ekranlarında "Bedelli askerliğe bakış açımız olumlu" şeklinde yorum yaptı. Bu yaklaşım sonrası binlerce kişi umut dolarken daha sonra Mahir Ünal, konuyla ilgili yorum yaparak Binali Yıldırım için "Kişisel fikrini beyan etti" dedi. Bu sözler kafa karışıklığı yaratırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve bedelli askerlik konusuna açıklık getirdi.

"BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİMİZDE YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Bedelli askerlik gündemimizde yok. Bunu gündemimize almak şehitlerimize saygısızlık olur. İstismarını yapanlar çok fazla. Seçim bitmiş olsun. Başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra tekrar masaya yatırılır" dedi.