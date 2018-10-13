Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in oğlu Furkan Çelik ile Beyza Selçuki'nin düğün töreninde nikah şahidi oldu.13 Ekim 2018 Cumartesi 23:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı nikah töreni Kayseri Flamingo Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.
Düzenlenen törende genç çiftin nikahlarını İl Müftüsü Şahin Güven kıydı.
Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptı.
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