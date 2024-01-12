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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Kaçacak yeri kalmadı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Kaçacak yeri kalmadı

Yeniakit Publisher
2024-01-12 14:08:00 - 2024-01-12 15:04:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda açıklamalarda bulunurken yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Ankara adayının pazar günü açıklanacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin teslim ettiği belgelerin Lahey'de İsrail'in yargılanması konusunda iş gördüğünü ifade ederken "İsrail Lahey'de mahkum olacak. Netanyahu'nun kaçacak yeri kalmadı" dedi.

Cuma namazını İstanbul'da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Değerli arkadaşlar İstanbul merkezli olarak bazı illerin açıklamalarını yaptık. Pazar günü Ankara ve kalan illerin açıklamalarını yapacağız. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz.

Cumhur İttifakı olarak samimi olarak neler yapabiliriz değerlendirmesini yapıyoruz. Manisa ve Mersin'de MHP çalışmalarını sürdürüyor onlar da çalışmalarda güçlü olarak çalışmalarını arkadaşlarımızla birlikte yürütüyorlar. Emin adımlarla, Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır.

Orantısız bir güç kullanımını İsrail, Filistin'de yapmakta. Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler. Şu anda çok kanallardan haber alıyoruz. Husilerin başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan öğreniyoruz
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