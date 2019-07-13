Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan’ın kabrini ziyaret ederek dua okudu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yolculuğuna uğurlanan gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi’nin Merkezefendi Mezarlığına defninin ardından Necmettin Erbakan’ın kabrini de ziyaret ederek dua okudu.

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