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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Haziran'da açılıyor!

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le düzenlediği ortak basın toplantısında müjdeyi verdi ve "Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın açılışını Haziran ayı başlarında yapacağız. Seçim öncesinde milletimiz ve dünyaya bir müjdemiz olacak" dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Haziran'da açılıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan 24 Haziran sonrası ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapacağını belirterek "Sayın Aliyev 11 Nisan günü yapılan ve büyük bir oy oranıyla kazandığı seçimlerden sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Bu başarısından dolayı kendisini tebrik ediyorum. İnşallah can Azerbaycan her alanda parlamaya devam edecektir.Hatırlayacağınız üzere ben de cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran’dan sonra da ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapacağım." ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA MÜJDEMİZ OLSUN: HAZİRAN'DA AÇIYORUZ

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü;

Seçim öncesinde milletimiz ve dünyaya bir müjdemiz olacak. Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın  açılışı inşallah haziran ayının başlarında gerçekleşecek. Güney gaz koridorunun önemli bir parçası olan TANAP, bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Azerbaycan Türkiye'de en büyük yatırımcı haline geliyor

EN ÖNEMLİ PROJE : YERLİ VE MİLLİ PARAYA GEÇİŞ

Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ileriye taşınması önceliktir. Bugün önemli bir adım attık. Önümüzdeki dönemde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır."

ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A DAVET

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk ziyareti için Azerbaycan'a davet eden Aliyev' "Türkiye ve Azerbaycan birliği sağlamdır ve büyük geleceği vardır. Aziz kardeşimi ve Türk mileltini tebrik ediyorum. Aziz kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye büyük yollar kat etmiştir. Türkiye bugün dünya çapında bir güçtür. Dostlar sevinir istemeyenlerin morali bozulur." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:37
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