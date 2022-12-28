  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT müjdesini vermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 22:23:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin detaylarını açıkladı! Yaş şartı olacak mı? Prim gün sayısı....
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin detaylarını açıkladı! Yaş şartı olacak mı? Prim gün sayısı....

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin detaylarını açıkladı! Yaş şartı olacak mı? Prim gün sayısı....

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İsmail

Teşekkürler sayın Bilgin ????

Misafir 69

Allah razı olsun sayın Vedat bilgin bakanım. Sizin emeklerinizi katkılarınızı unutmayacağız.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23