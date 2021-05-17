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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: MİT, terörist elebaşını etkisiz hale getirdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: MİT, terörist elebaşını etkisiz hale getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği açıklamada, terörle mücadele konusundaki önemli gelişmeyi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 21:15:00 - 2021-05-17 21:20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: MİT, terörist elebaşını etkisiz hale getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gara'da 13 kişinin şehit olduğu operasyonla ilgili talimatı veren PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yaklaşık 18 yıl boyunca Türkiye üzerinde oynanan oyunları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerini bir daha Türkiye’de eylem yapamayacak hale getirdiklerini belirtti.

'Müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum'

Erdoğan, MİT’in başarıyla yürüttüğü bir operasyonun müjdesini şu ifadelerle verdi:

“Milletimle müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum. MİT’in uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK’nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. PKK’nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist, uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüş, ardından da Suriye’deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Türkiye’ye yönelik pek çok kanlı eylemin faali olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. MİT Başkanlığımızın ve TSK’nın gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin’in durumu PKK/KCK ile PYD-YPG’nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. PKK/YPG’nin Irak’ta ve Suriye’de saklanan elebaşıları ve teröristlerinin tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir."

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