Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet sabah akşam seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız. Ben HDP’ye oy verenlere terörist demedim, oy verilenlere terörist dedim " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"na katıldı. Burada kalabalığa seslenen Erdoğan, “Bu akşam bizleri İstanbul’da yaşayan Sivaslı kardeşlerimle bir araya getiren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Gebze Halkalı hattı ile İstanbullulara net 1 saat 15 dakika kazandırıyoruz. Bu önemli projenin İstanbullu kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Son bir ayda İstanbul’da 10 ilçemizi gezmiş olduk. Bize oy versin vermesin her bir insanımızı ziyaret ettik ediyoruz. İl ve ilçe ziyaretlerimizi tempomuzu artırarak sürdüreceğiz” dedi.

“Muhalefet sabah akşam bir başka firma ile anket falı açarken biz haftanın 7 günü meydandayız” diyen Erdoğan, “Şahit olduğumuz manzara şudur: 31 Mart seçimlerinin önemini halkımız artık idrak ediyor. Bunun bir beka seçimi olduğunu çok iyi biliyor. Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir. Bu seçimler siyaset mühendislikleriyle ülkemizi dizayna yeltenenlerle hesaplaşma seçimidir. Bu seçimler milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir. 31 Mart’ta sandıkta sadece belediye başkanları, meclis üyelerini, muhtarları belirlemekte kalmayacağız. CHP’nin, sözde İYİ Parti’nin hepsinin listelerinde malum işte bu bölücü örgütün elemanları var. Bu oyunu 31 Mart’ta bozmamız lazım” dedi.

"Bayraklarımızı yakanlara sandıkta hesabını soracağız"

Taksim’de kadınlar gününde ezanın ıslıklanma görüntülerini izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP ve ittifak bunlar bayraklarımızı yakıyor biz Cumhur İttifakı olarak tankların önünde bayraklarımızla duruyoruz, farkımız bu. İşte 31 Mart bunun için bir beka meselesidir. Bu beka mücadelesinden hep birlikte galip çıkacağız. Zira biz bunlara asla vatanımızı böldürtmeyiz, ezanımızı susturtmayız ve biz bayraklarımızı yakanlara bunun hesabını inşallah sorarız ve soracağız” diye konuştu.

“Merhum Menderes, Özal, Türkeş, Erbakan gibi, Muhsin Yazıcıoğlu için de sandığa gideceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HDP’liler istiklal marşımızı kongrelerinde okutmuyor, bayrağımızı astırmıyor. 31 Mart’ta bunun hesabını soracağız. Milletimizin kutsallarıyla dalga geçen, değerlerimize hürmetsizlik eden bu edepsizlere inşallah dersini sandıkta vereceğiz. 19 gün çok koşturmamız lazım. Sandıklara muhakkak gitmenizi özellikle istiyorum. Sadece kendimiz için gitmeyeceğiz, evlatlarımızın geleceği için de sadece gitmeyeceğiz, 27 Mayıs darbesiyle darağacına gönderilen demokrasi kahramanları için gideceğiz. Merhum Menderes, Özal, Türkeş, Erbakan gibi, Muhsin Yazıcıoğlu kardeşim için de gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“CHP’li vizyonsuz belediye başkanlarının elinde her gün geriye giden bu şehri hak ettiği yere kavuşturduk”

Son 17 yılda Sivas’a 28 katrilyon yatırım yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’umuza 255 katrilyon yatırım yaptık. 1994’de geldik, CHP’li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz belediye başkanlarının elinde her gün geriye giden bu şehri hak ettiği yere kavuşturduk. Bu aziz şehrin güzelliğini biz yeniden ortaya çıkardık. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar vardı. Bütün bunlarla mücadele edip vatandaşlarımızın hayat standardını yükselttik” dedi.

"HDP’ye oy verenler değil oy verilenler teröristtir"

“’Cumhurbaşkanı HDP’ye oy verenlere terörist diyor’, diyorlar” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben HDP’ye oy verenlere terörist demedim, oy verilenlere terörist dedim. Ben buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Kandil’deki adam talimat veriyor, ’Oylarınızı Kürdistan’da şuraya, batıda da biz AK Parti ve MHP’ye seçimi kaybettireceğiz’ diyor. Temelli de diyor ki, ’Kürdistan’da oylar HDP’ye, batıda AK Parti’ye ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diyor. Türkiye’de Kürdistan diye bir yer var mı? Bu adam Kürdistan’ı çok seviyorsa, Kuzey Irak’ta Kürdistan bölgesi var, buyursun oraya gitsin. Türkiye’yi biz bunlara böldürtmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Cumhur İttifakı’nı 15 Temmuz’da kurduk”

Cumhur İttifakı’nı 15 Temmuz’da kurduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “O topların, tankların karşısında Cumhur İttifakı vardı. Diğerleri havalimanına indiğim anda Bay Kemal FETÖ’cülerin kontrolünde tankların arasından çıkarak saat Bakırköy Belediyesi’ne gitti. Bay Kemal ne diyordu, ’Türkiye’de darbe olsa tankların üstüne en önce ben çıkarım’. Ne oldu, kaçtın gittin? Bu korkak, ürkek, hiçbir zaman asil birisi değil, dürüst birisi değil. En büyük özelliği bu, koltuğu bırakmaz. Buna 31 Mart’ta öyle bir Osmanlı tokadı atılsın ki, hiç olmazsa CHP’liler bile bundan kurtulsun. 1994’de İstanbul’u bu zihniyetten kurtardık. Bölücü örgütün siyasi uzantılarla işbirliği içinde hareket eden CHP’nin bir daha inşallah İstanbul’un üzerine çöreklenmesine müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.