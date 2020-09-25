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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü

Erdoğan-Dodon görüşmesinde, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı - Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti

Yeniakit Publisher
2020-09-25 19:07:51 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

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