Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verdiğimiz tarihi mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır ve öyle olmaya da devam edecektir. İstihbaratı olmayan bir devlet, bir millet yok olmaya mahkumdur." dedi.

Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, dış istihbaratta giderek genişleyen etki alanı sayesinde Türkiye'nin tüm platformlarda bölgesel ve küresel bir güç olarak yerini almaya başladığını söyledi.

Türkiye'nin çıkarları nerede vaziyet alınmasını gerektiriyorsa MİT'in hemen orada faaliyetlerini yoğunlaştırdığı dile getiren Erdoğan, "İstihbarat diplomasisi alanındaki başarılarımız sayesinde diğer çalışmalarımızı da daha güçlü ve kararlı şekilde yürütebiliyoruz. Bütün bunları söylemenin anlatmanın kolay başarılı bir şekilde icra etmenin ne kadar zor olduğunun yakın şahidiyiz. Hamdolsun her alanda olduğu gibi istihbaratta da zoru başardık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda sürekli yeni yetenekler kazanmaya odaklanan Milli İstihbarat Teşkilatımızın teknolojik kapasitesini artırdık, fiziki şartlarını da geliştirdik. Ankara'daki karargah ve İstanbul'daki bölge başkanlığı binaları bu anlayışın birer ürünüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatın hukuki mevzuatını da güçlendirerek, istihbari ve operasyonel çalışmaları için gerekli altyapıyı oluşturduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede yaptığımız yatırımlar sayesinde teşkilatımız İHA, SİHA, istihbarat gemisi, istihbarat uçağı, uydu gibi pek çok yeni teknik kabiliyete kavuşarak görünmeyeni görünür kılma yolunda mesafe kaydetti. Teknik istihbaratın özellikle yan unsur olmaktan çıkması ana iştigal alanı haline dönüştürerek pek çok devletin destek talebinde bulunduğu ülke haline geldik. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verdiğimiz tarihi mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır ve öyle olmaya da devam edecektir. İstihbaratı olmayan bir devlet, bir millet yok olmaya mahkumdur. Rakiplerimizin birkaç adım önünde olmak, gelebilecek tehditleri önceden fark etmek ve buna göre pozisyon almak ancak sağlıklı istihbarat akışıyla mümkündür. Önümüzdeki dönemde bu vasfımızı daha da güçlendirmekte kararlıyız."

Sürekli değişen dengeleri ve yeni tehdit alanlarını analiz etme yeteneğini güçlendirmesi için teşkilata her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini anlatan Erdoğan, istihbarat sahasında ihtiyaç duyulan teknolojileri milli kaynaklarla üretmenin önemine işaret etti.

Erdoğan, bu doğrultudaki faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesini beklediklerini belirterek. "Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımız arasındaki iş birliğini daha da geliştirmek mecburiyetindeyiz. Milli güvenlik ihtiyaçlarımızı tam manasıyla ancak bu kurumlarımız arasındaki kusursuz uyumla karşılayabiliriz. Yeni yönetim sistemimizin sağladığı imkanları kullanarak Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri bertaraf etmeye yönelik daha etkin ve daha daha iyi koordine edilen bir milli güvenlik sistemi geliştiriyoruz.

Amacımız bu kurumlarımızın elindeki tüm imkanları ve kapasitelerini, devletimizin güvenliği ve geleceği ortak paydasında birleştirerek sırt sırta mücedele vermelerini sağlamaktır. Gayretleriyle, emekleriyle azimle ülkesine ve milletine hizmet eden teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Görevleri sırasında hayatlarını kaybeden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yeni hizmet binamızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."

MİT Başkanı Hakan Fidan, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni hizmet binasının bir minyatürünü hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler sonrasında kurdele keserek yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

(Bitti)