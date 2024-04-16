Cumhurbaşkanı Erdoğan milli teknolojinin önemine dikkat çekti! "5.kol elemanları saldırıyor"

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KIZILELMA ve ANKA 3 ile artık farklı lige yükseliyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı olan savunma şirketlerinin ahlaksızca hedef alınmasının gerisinde işte bu eşsiz başarı hikayesi vardır. 5.kol elemanları yerli ve milli firmalarımıza saldırarak iplerini ellerinde tutanlara karşı diyet borçlarını ödemeye çalışıyor. Ülkemizde muhalefet aktörleri de bunlara destek veriyor. Asla geri adım atmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Son hadiselerde insansız hava araçları başta olmak üzere savunma sanayideki atılımlarımızın önemini gördük. Ciddi rakamlar ödeyerek binbir nazla ülkemize satılan Heron'lar sürekli arızalanmaları sebebiyle tam manasıyla bize fayda sağlamadı. Öyle günler oldu ki ücretini peşin ödediğimiz silahlar bile teslim edilmedi. Burada şunu açık ve net ifade etmek isterim. Şayet biz kendi göbeğimizi kendimiz kesme irademizi göstermeseydik bugün hala sorunları yaşıyor olurduk. Kendi kendine yeten ülke konumuna ulaştık. TB2, AKINCI, AKSU ile SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3 ülke arasındayız. Kamikaze İHA'larda savunma sanayi şirketlerimiz tarafından üretiliyor. Savunma sanayi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185'e çıktı. İhraç edilen ürün çeşidi ise 230'u buldu. Sadece 2023 yılı İHA ihracatımızın toplam tutarı 1,8 milyar dolara ulaştı. Bir dönem tabanca dahi verilmeye ülkemiz 110'dan fazla ülkeye yüksek kaliteli hafif silahlar ve tabanca ihraç ediyor.

KIZILELMA ve ANKA 3 ile artık farklı lige yükseliyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı olan savunma şirketlerinin ahlaksızca hedef alınmasının gerisinde işte bu eşsiz başarı hikayesi vardır. 5.kol elemanları yerli ve milli firmalarımıza saldırarak iplerini ellerinde tutanlara karşı diyet borçlarını ödemeye çalışıyor. Ülkemizde muhalefet aktörleri de bunlara destek veriyor. Asla geri adım atmayacağız. Terör örgütlerine nefes aldırmayan güvenlik güçlerimizin eli kolu gözü olan Türkiye'nin itibarını artıran Türk ekonomisine katma değer üreten, hasılı her alanda iftihar vesilesi olan şirketlerimizin yanında olmayı kararlılık sürdüreceğiz. Durmadan, dinlenmeden mücadele edeceğiz.