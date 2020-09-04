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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 2. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde telefonla kurmay subaylara seslendi.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 2. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde telefonla kurmay subaylara seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:25:33 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 2. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde telefonla kurmay subaylara seslendi.
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