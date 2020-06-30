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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, milli ve manevi yapısını hedef alanlarla mücadele edecek güce sahiptir. Buradan tüm milletimi Rabbimizin yasakladığı, milletimizi her türlü sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 01:15:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, her yıl Haziran ayının son haftasında eşcinsel sapkınların kutladığı sözde 'Onur' haftasına işaret ederek, "Türkiye, milli ve manevi yapısını hedef alanlarla mücadele edecek güce sahiptir. Buradan tüm milletimi Rabbimizin yasakladığı, milletimizi her türlü sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından şunları söyledi:

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.

Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur. Türkiye milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce de sahiptir.

Rabbimden milletimizi ve ülkemizi bu tür sapkınların yol açacağı beşeri felaketlerden korumasını niyaz ediyorum."

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