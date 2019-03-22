Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize yanlış yapan kimse bizim dünyamızda doğru olarak kalamaz" (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimize yanlış yapan kimse bizim dünyamızda doğru olarak kalamaz” dedi.

Mitingde konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimize yanlış yapan kimse bizim dünyamızda doğru olarak kalamaz” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimize söz verip yerine getirmemiş kimse bizimle olamaz. Bizim niyetimiz ülkemiz ve milletimiz için sadece hayırdan ibarettir. Rabbim hepinizden razı olsun. Biz ülkemizi ve şehirlerimizi sadece aşkla sevmekle kalmadık, aynı zamanda en büyük hizmetlerle büyüttük geliştirdik. Gençler, son 17 yılda Konya’ya yapılan yatırımı söylüyorum, bunları bilmeyenlere anlatmanız lazım. 17 yılda 51 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 8 binin üzerinde yeni derslik. 133 bin üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü Konya’ya 2 dev üniversite kazandırdık. 18 bin 225 kapasiteli yurtlar açtık. Konya’da, Sarayönü, Doğanhisar’da 7 bin 550 kişilik yurt binası daha açacağız. 42 bin seyirci kapasiteli stadyumu yaptık mı? Milli maçlar da oynanıyor mu? 10 tane gençlik merkezini hizmete sunduk, yüzme havuzları, spor salonları gibi 9 tesisin yapımı, 4 tesisin ise proje ve ihale devam ediyor. Millet Bahçemizi şehrimize kazandırdık mı? 2 Millet Bahçesi daha yapmak için çalışmaları başlattık. Bitmedi, her Millet Bahçesi’nin içine de gayet güzel Millet Kıraathanesi’ni yerleştireceğiz ve gençler orada derslerini çalışacak. Siz olmazsanız biz olmazdık. Konya’daki ihtiyaç sahiplerine, engelli, şehit yakınlarına toplamda 3,5 katrilyon tutarında sosyal yardım yaptık. Bin 200 yataklı Karatay şehir hastanemiz ve Hüyük Devlet Hastanemiz ile birlikte 10 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Çünkü benim insanıma bunlar layık. Çünkü biz Kanuni terbiyesiyle büyüdük. Derbent, Akören, Yunak’a yeni hastaneler yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Son 17 yılda 21 bin 870 konut projesini yapıp sahiplerine teslim ettik. Ulaşımda 167 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 974 kilometre ilave ile bin 140 kilometreye çıkardık. 22 istasyonlu raylı sistemimizin etüt çalışmaları tamamlandı ve yatırım programına aldık. Bir diğer raylı sistem projemiz daha var. Bunun da ihalesini gerçekleştireceğiz. Hedef, 2023 yılına kadar hızlı tren hatlarını 29 ilimizle buluşturmak. İlk müjdemi veriyorum. İstanbul’da Marmaray, İzmir’de Egeray gibi Konya’ya da yeni bir raylı sistem projesi kazandırıyoruz. Kayacık Konya arası hat kesiminde 2 adet yüksek hızlı tren konvansiyonel olmak üzere 3 adet hat bulunuyor. Konvansiyonel hatta bir tane daha ilave edilerek bu kesimdeki hat sayısını 4’e çıkartıyoruz. Böylece Konya’ya günlük toplam 20 banliyö seferiyle 15 bin kişilik hattı inşa ediyoruz."

“Kulağa var ama duymuyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal bunları duy. Bay Kemal bunları duymaz, kulağa var ama duymuyor. Geçenlerde Hatay ile ilgili söylemiştim. Kalktı ‘Hatay’da baraj yok’ dedi. Çünkü kılavuzu karga! Daha buna başka cevaba gerek var mı? ‘17 yılda ne yaptın’ diyor. Bak ben Türkiye’yi değil, sadece Konya bunlar. Yarın Ankara’da konuşacağız. Ankara’da da ne yaptığımızı ona göstereceğiz. Ya sen kiminle oynuyorsun, kendine gel kendine. Konya’nın ve KOP’un Avşar, Hadimi, Bozkır Barajında çalışmaları tamamladık. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 740 bin araziyi sulamaya açtık. 593 bin dekar arazi daha sulamaya açılacak. 240 bin arazinin daha şebeke sistemi kapalı sisteme dönüştürülecek. Son 17 yılda Konyalı çiftçilerimize 7,6 katrilyon liralık tarımsal destek verdik. Konya’ya Karapınar enerji ihtisas endüstriyel bölgesini faaliyete geçirmek için çalışmalara başladık” diye konuştu.