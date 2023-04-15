Cumhurbaşkanı Erdoğan masayı gömdü: Bunlar siyasi mevta olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nı hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin seçim yenilgileri dışında anlatabilecekleri bir hikayeleri olmadığını belirtti.

"Bunlar siyasi mevta olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Gençlere özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Teknolojinin sayesinde onların da ciğerini onlardan iyi biliyor. Bunlara sandıkta en iyi tokadı gençlerimiz atacak. Gençler bu tokadı öyle indirecek ki, seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mevta olacak. Ama çalışmamız lazım. 7'li koalisyon ne yaparsa yapsın biz işimize bakıyoruz.

"Seçim yenilgisi dışında anlatacak hikayeleri yok"

İşte bakın bugün Kocaeli'nde Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptık. Birkaç hafta sonra İzmir'de dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Bu hastanelerin Kovid döneminde olmasaydı, ne olurdu? Seçim yenilgileri dışında anlatacak hikayeleri yok. Peki ne hikayeleri var. Türkiye'yi eski günlerine döndürme taahhütleri var. 1 sene boyunca onlarca toplantı yaptılar ama adayı bile kavgasız çıkaramadılar. Birilerine makam mevki dağıtmak dışında hiçbir işleri yok ama her ağızlarını açtıklarında uzlaşıdan bahsediyor.

"Bunlar Tahta köprü bile yapamaz"

Gençler, Osmangazi Köprüsü'nün hesabını bunlardan sormanız lazım. Bunlar tahta köprü bile yapamazlar. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli bunlara rağmen yaptık. Fatih'in torunuyuz. Karadan yürüttü kadırgaları. Biz de dedik ki, denizin altından Marmaray'ı yürüteceğiz. Bir de Avrasya Tüneli yaptık. İstanbul-İzmir yolunu 3 saat 15 dakikaya indirdik. Onlar laf üretir biz iş üretiriz."



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