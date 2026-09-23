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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın başında! New York'ta ekonomi zirvesi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın başında! New York'ta ekonomi zirvesi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın başında! New York'ta ekonomi zirvesi

New York'ta, iş insanlarıyla toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, iş insanlarıyla toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz New York şehrinde Türk-Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileriyle Türkevimizde bir araya geldik" dedi.

 

Erdoğan, Sanayiden finansa, enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar birçok konu ve sektörü değerlendirme fırsatı bulduğumuz buluşmaya katkıları için Amerikan Ticaret Odasına, iş konseylerimize ve DEİK'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan son olarak, "Diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yılına yaklaştığı bugünlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

Erdoğan konuşmasında 'ABD ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik, ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı' ifadelerini kullandı.

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