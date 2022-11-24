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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 19:15:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve Başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

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