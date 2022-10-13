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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafına katıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6. Zirvesi Genel Oturumu'na katılan liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 08:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6. Zirvesi Genel Oturumu'na katılan liderlerle bir araya geldi.

Erdoğan, zirve öncesi liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Erdoğan burada Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.

Erdoğan, Putin ile görüşecek

Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

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