Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.
Başkan Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Görüşmenin saat 19.00'da başladığı belirtilirken, bir saat devam ettiği bildirildi.
Ardından heyetler arası görüşmeye geçildiği ifade edilirken, heyetler arası görüşmenin de 1,5 saatte tamamlandığı kaydedildi.
Daha sonra Serrac ve beraberindeki heyet köşkten ayrıldı.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.