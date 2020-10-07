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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gitti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik çalışma ziyareti için Ankara'dan hareket etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:12:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR" , Esenboğa Havalimanı'ndan saat 09.40 da havalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgili taraflar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havaalanından uğurladı.

Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta ölen Sabah el-Ahmed el-Cabir al-Sabah'ın ardından görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini sunacak. 

Görüşmede ikili ilişkiler de ele alınacak ve bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan, daha sonra seyahat edeceği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasındaki mevcut işbirliğini daha da geliştirme olanaklarını değerlendirmeleri ve bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor.

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