Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber- ATV- A Para - A News ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kur açıklaması son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ana muhalefetin, yavrularının bunların bugüne kadar gerçekçi bir yaklaşımı olmadı. Bundan sonra da olmaz. Birçok bu ara yalanlar dolanlar aldı başını yürüyor. Bay Kemal her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yalanlarına devam ediyor. Çünkü ekonomiden hiç anlamaz. Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir TCMB, iki hazine... Vatandaşımızın kaybı olmayacak. 3,6,9... Belirlenen tarihlerde neyse belirlenen döviz kuru, bunun üzerinden parasını bozdurduğu zaman karşılığını alacak. Vatandaşta burada 'Benim mağduriyetim yok. Devletim benim arkamda' diyor. Bir şeye güveneceksin 'Benim artık kaybım olmayacak.' Uygulanan ekonomik program piyasalarda güveni artıracak. Kur stabil hale gelmiş olacak. Kurun stebilizasyonu burada önem arz ediyor” dedi.