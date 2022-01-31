Cumhurbaşkanı Erdoğan kreş desteği açıklaması
Kime ne kadar kreş anaokulu desteği verilecek? 2022 yılının üçüncü kabine toplantısı 31 Ocak Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kreş ve anaokulu desteğine ilişkin detayları paylaştı. Peki, kimlere anaokulu desteği verilecek?
Genellikle iki haftada bir gerçekleşen kabine toplantılarında ekonomiden eğitime pek çok önemli kararlar alınıyor. Yılın üçüncü toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kreş ve anaokulu desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kreş desteği açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yeni bir destek paketini hayata geçirdiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz” dedi.
Söz konusu desteğin ayrıntıları henüz paylaşılmadı. Konu hakkında detaylar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.