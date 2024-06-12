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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 6. Felipe ile bir araya geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 6. Felipe ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-12 22:26:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 6. Felipe ile bir araya geldi

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid’e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya geldi.

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid’e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya geldi.

İSPANYA'DA YOĞUN GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Madrid-Torrejon de Ardoz Askerî Havalimanı'nda İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Fernando Sampedro Marcos, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.
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GÜNDEMDE GAZZE OLACAK

Cumhurbaşkanı'nın temaslarında en önemli başlıklardan biri Gazze olacak. İspanya, 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıdığını ilan etmiş. Erdoğan da bu kararı takdirle karşıladığını vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın, İspanyol muhataplarıyla detaylı değerlendirmeler yapması bekleniyor. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış öncelikli başlıklar arasında.

Ziyarette, küresel gelişmeler ve Türkiye-İspanya ilişkileri de masada olacak. Erdoğan, Başbakan Sanchez'le birlikte Türkiye ve İspanya arasındaki 8. hükümetlerası zirveye başkanlık edecek.

Zirvede ticaret, finans, kültür ve spor alanlarında birçok anlaşmanın imzalanması da planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk ve İspanyol iş insanlarının bulunacağı iş forumunun açılışına da katılması bekleniyor.

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