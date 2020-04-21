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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs konusunda güzel haberi duyurdu

Ölümcül koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz." dedi.

2020-04-21 16:55:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs konusunda güzel haberi duyurdu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapıldı.

Koronavirüs yatay seyre geçti

Erdoğan koornavirüs konusunda güzel haberi şu ifadelerle verdi:

Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs için tarih verdi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs için tarih verdi

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Serap

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