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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşısı oldu mu?
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşısı oldu mu?

Son dakik haberi: Çin’in geliştirdiği korona aşısına onay verildikten sonra ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri olmuştu. Bugün de sağlık çalışanlarına aşılama işlemi başladı. İlk günde binlerce sağlık çalışanı korona aşısı olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona aşısı olup olmadığı merak ediliyordu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşısı oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısını ne zaman vurulacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 17:16:00 - 2021-01-14 17:26:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşısı oldu mu?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" vermesinin ardından Sağlık Bakanı Koca canlı yayında aşı oldu. Bakan Koca’nın ardından Bilim Kurulu üyeleri de korona aşısı oldu. Türkiye’de korona aşısına sağlık çalışanlarıyla başlandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşısı oldu mu?

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptıracağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısı yaptıracağını ve vatandaşların da bu konuda aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etmişti. 

 

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