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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşısı olacak mı?
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşısı olacak mı?

Son dakika haberi: Çin’in geliştirdiği korona aşısı 11 Aralık’tan itibaren sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona aşısının ilk kendisine yapılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da korona aşısı vurulup vurulmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşısı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:33:00 - 2020-12-04 15:35:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşısı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşısını yaptıran yaptırmayacağı merak ediliyordu. Korona virüs aşısıyla ilgili soruya Erdoğan, "Şahsen aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Ülkede vatandaşlarımıza örnek olma konusunda böyle bir adımı atmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Aşı temininde çeşitliliğin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Çeşitlilik ilkesi var. Uğur Bey ile bizzat görüştüm. Olay sadece Çin değil Rusya ile de görüşmeler var" diye konuştu.

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