Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşısı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan korona aşısını yaptıran yaptırmayacağı merak ediliyordu. Korona virüs aşısıyla ilgili soruya Erdoğan, "Şahsen aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Sağlık için gerekeni yapar ve aşı olurum" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Ülkede vatandaşlarımıza örnek olma konusunda böyle bir adımı atmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Aşı temininde çeşitliliğin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Çeşitlilik ilkesi var. Uğur Bey ile bizzat görüştüm. Olay sadece Çin değil Rusya ile de görüşmeler var" diye konuştu.