Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyonlarla Türkiye bir yere gidemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili Gaziantepliler, Nurdağı'nın saygıdeğer güzel insanları... Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu yıl ramazan ayına Nurdağı ile birlikte 11 ilimizin pek çok ilçesinde ağır yıkımlara, can kayıplarına yol açan 6 Şubat depremlerinin üzüntüsü içinde girdik. Asrın felaketi bu depremlerde yitirdiğimiz 50 binin üzerinde insanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Tabii 50 binin üzerinde şehidimiz var. Şehitlerimizin yakınlarına özellikle başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız var, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Emin olun deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil, 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi yakmıştır. Bunun yanında dünyanın pek çok yerinden de samimi üzüntü ve taziye mesajları aldık.

"Depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz"

Gaziantep'e depremden 3 gün, Nurdağı'na 2 hafta sonra geldim. Cumhur İttifakı olarak buralardaydık. Daha sonra da bu ziyaretlerimiz devam etti. Bugün bir kez daha hem kalıcı konutlarımızın temelini atmak hem de sizlerle hasbihal etmek üzere buradayız. Allah'ın izniyle köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz.

İlk günlerdeki arama kurtarma ve acil yardım ihtiyaçlarının yerini enkazın kaldırılması, geçici barınma alanlarının oluşturulması, kalıcı konutların inşası süreçleri takip etti. AFAD ve diğer kurumlarımızın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey, Şehitkamil ilçe belediyelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Kardeş belediyeler oluşturduk Türkiye'nin değişik yerlerinden. Partimizin belediyeleri buralara kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler. Hala yürütüyorlar, sonuna kadar yürütecekler. Bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

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"Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık"

Yaklaşık 1,5 ayın ardından yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldik. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Durmak yok, yola devam dedik. Geçici barınma alanlarını, konteynerleriyle, prefabrikle, çadırıyla, eldeki tüm imkanları kullanarak yaygınlaştırıyoruz. Bu alanları altyapısıyla, sosyal ihtiyaçları karşılayacak birimleriyle, parkıyla, yeşil alanıyla, adeta bir mahalle kurma anlayışıyla yapıyoruz.

"Kalıcı konutların inşa sürecini depremin hemen ardından başlattık"

İlk haftalarda ülkemizin diğer şehirlerine giden vatandaşlarımız da yavaş yavaş yuvalarına dönüyorlar. Hasarsız ve az hasarlı evlerde oturulmaya, işyerleri açılmaya, fabrikalarda çarklar dönmeye başladı. Halen yaklaşık 2,5 milyon insanımızı deprem bölgesi dışındaki şehirlerde, yine yaklaşık 2,5 milyon insanımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Evini kaybetmiş insanlarımızı bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Bunun için kalıcı konutların inşa sürecini, depremin hemen ardından başlattık.

"Amacımız 650 bin yeni konut yaparak vatandaşlarımıza teslim etmektir"

Yürüttüğümüz hasar tespit çalışmaları sonunda tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu gördük. Amacımız 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir.

Yeni konutları zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek binalarda 3 oda 1 salon olarak güvenli ve kullanışlı bir tasarımla yapıyoruz, yapacağız. Köy evlerimizi de tek katlı, ahırı ve bahçesiyle her türlü talebe cevap verecek şekilde hazırlıyoruz. Gaziantep'te de 29 bin 741 deprem konutu ve 12 bin 607 köy evi inşa edeceğiz. Bu konutlardan 7 bin 87'sinin temelini bugün buradan atıyoruz.

Kilis'te inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz. Deprem konutlarımızın hak sahiplerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projelerimizi bilim insanlarımızın ve mühendislerimizin yanı sıra şehrin yöneticilerinin, iş dünyasının, kanaat önderlerinin, vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak şekillendiriyoruz. Attığımız her adımda şehirlerimizin tarihini, kültürünü, sanatını, sanayisini, ticaretini, tarımını velhasıl birikimini ve hedeflerini mutlaka gözetiyoruz.

Yeni yerleşim yerlerinin tespitini, mevcut merkezlerin dönüşümünü hep bu anlayışla tasarlıyoruz. Bugüne kadar bölge genelinde 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Biraz sonra atacağımız temellerle beraber 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor.

Bir kez daha Cumhur İttifakı olarak desteğinize talibiz, artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz.

7'li koalisyonlarla geçmişte bu ülke nasıl bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez. Dünyanın ve ülkemizin kritik bir yol ayrımında olduğu bugünde doğru adımlarla 'Yola devam' diyerek Türkiye'yi büyük kazanımlara kavuşturmak istiyoruz.

Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Kaldı 40 gün... Yoğun bir çalışma yapıyor muyuz? Derdi millet, ülke, evlatlarımızın geleceği olmayanlar işportacı mantığıyla bu makamı hulufe şeklinde dağıtmaya çalışıyor. Biz hizmetin peşindeyiz. 20 yıl bunu yaptık.

20 yıllık tecrübemizden aldığımız güç ve birikimle hayata geçireceğimiz programları hazırlamaya başladık. Seçim beyannamesinde yakında kamuoyunda açıklayacağız.

"YSK suratlarına vurdu"

Çıkmışlar 'Erdoğan aday olamaz' diyorlar. YSK suratlarına vurdu mu? Vurdu. AYM'ye gideceğiz diyorlar, yolunuz açık olsun. Bunlar ne anayasa bilir. ne demokrasi. ne kanun... Bunlar teröristlerle el ele yol yürürler.

14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük, yine gömeceğiz.

Salgın döneminde kurtarıcımız olan şehir hastanelerimizi artırıyoruz. İHA'yı yaptık, SİHA'yı yaptık, en önemlisi Kızıl Elma’yı yaptık. Türkiye nereden nereye geldi. Enerjide müjde üstüne müjde açıklıyoruz. Hepsini saymaya kalksak saatler alır.

Yağ kuyrukları, ekmek kuyrukları hep CHP dönemidir. Milletimiz asırlar öncesine götürmeye izin vermeyecektir.