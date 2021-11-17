Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İkili yaptıkları görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

20 milyar dolar hedefimiz var. İnanıyorum ki değerli dostumla bunu yakalayacağız. 600'dan fazla İspanyol şirketin Türkiye'deki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Güvenilir ortakları Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya çağırıyorum. İspanyol bankası BBWA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.

Birçok NATO ülkesi buradaki patriotlarını alıp götürürken, İspanya bunu yapmamıştır. İspanyol dostlarımıza teşekkür ediyorum. İspanya'nın bu tutumunun diğer müttefik ülkeler tarafından örnek alınmasını istiyorum. Bu alandaki iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi arzu ediyoruz. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve denize indirmiş vaziyetteyiz. Biz bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.

Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. İspanya'nın bugüne kadar verdiği destek için de teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bakış açısıyla bakması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük birliği güncellenmeli ve vize muafiyeti konusunda adımlar atılmalıdır.

İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yatırımı çok fazla artırdık. 600'den fazla şirketin Türkiye'de yatırım yaptığını biliyoruz. Salgından etkilendik. Ticari iş birliğimizin eski seviyelere dönmesini istiyoruz. İspanya olarak ekonomik düzelmeyle ilgili olumlu haberler geliyor. Sosyal güvenliğe bağlılık kasımda başarılı rakamlara ulaştı.

İspanya ve Türkiye'nin ikili ilişkisi olgunluk seviyesine ulaştı.

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