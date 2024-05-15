Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tasarruf tedbiri tüm kamuyu kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizin 80'inci genel kurulunun ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu güzel atmosferde bizleri bir araya getiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetimine teşekkür ediyorum. Burada Türkiye için çarpan vatanperver yürekler var.

"TOGG'U HEP BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİK"

Burada Türkiye için üreten, istihdam oluşturan girişimci ruhlar var. Burada milletimizin istikbali için çalışan, ter döken, inanmış gönüller var. Burada Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçmayan millet ve memleket sevdalısı yol arkadaşlarım var. Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin kalbi bugün bu salonda atıyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar TOBB çatısı altında ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, güçlenmesine destek olan her bir kardeşime şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Son dönemde oda ve borsalarımızın kapasiteleri arttı. Hedeflerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmeniz için önünüzü açtık. TOGG'u birlikte hayata geçirdik.

"BU KEZ TRENİ VE TRENDİ KAÇIRMADIK"

Bugün yollarımızı aşındıran binlerce TOGG'da siz değerli kardeşlerimizin emeği bulunuyor. Sabotaj girişimlerine rağmen ülkemize kazandırdık, bu sefer treni kaçırmadık.

"PROJEYİ İTİBARSIZ HALE GETİRMEK İÇİN HER YOLU DENEDİLER"

Biliyorsunuz o dönem sadece mali zorluklarla mücadele etmedik. Daha ziyade zihinlere kazınmış, öğrenilmiş çaresizlikle mücadele ettik. Daha emekleme safhasından itibaren projenin kolunu, bacağını kırmak için çok uğraştılar. Fabrikasından tasarımına kadar her şeyi eleştiri konusu yaparak projeyi itibarsız hale getirmek için her yolu denediler. Bugün milli savaş uçağımız KAAN ile ilgili neler söyleniyorsa, insansız hava araçlarımıza ve üreticilerine hangi iftiralar atılıyorsa Türkiye'yi ekonomide bir üst lige taşıyacak hamleleri baltalamak için kimler devreye giriyorsa, hepsine ve daha fazlasına elektrikli araç imalat sürecinde şahitlik ettik. Ama biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Başkaları yapıyorsa biz niçin yapmayalım dedik. 'Başkaları üretebiliyorsa biz niçin üretmeyelim' dedik. Sizlerin de gayretleriyle elektrikli araç teknolojisinde dünyadaki birçok ülkeye göre yerimizi çok önceden aldık. Bundan sonra da ülkemizin diğer projelerinde sizlerle birlikte çalışmaya, birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekonomi politikamızın neticelerini çeşitli alanlarda görmeye başladık. Ekonomide güçlü ekip kurduk, yol haritamızı harfiyen uyguluyoruz.

Ekonomimiz istihdam oluşturmaya devam ediyor.

Martta işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. Buradaki istikrarı perçinleyerek sürdüreceğiz.

Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Geçen yıl mayıs ayında 97,1 milyar dolar olan rezervlerimiz bugün 127 milyar dolar seviyesine yükseldi.

KAMUDA TASARRUF DÖNEMİ

Tedbirler bütün kamuyu kapsıyor. Tasarruf tedbirlerine istinasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır. Ülkemizin kaynaklarını çok daha verimli ve öncelikli alanlarda kullanabileceğiz.

Yerli üreticiler inşallah bundan olumlu etkilenecek.