Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'de müjdem olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan açıklamasında "KKTC'de müjdem olacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da kıldı.
Erdoğan namaz sonrası kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını cevapladı.
'Müjdem olacak'
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Kuzey Kıbrıs ziyaretini gerçekleştireceğiz. 1. gün milletvekillerine hitabımız olacak. Müjdeyi parlamentoda orada vermek istiyorum. Şimdi verirsem yanlış olur. Güzel bir çalışmamız var.
Salı günü de her yıl yaptığımız törenleri geniş bir heyetle gerçekleştireceğiz. Salı akşamı yurda döneceğiz.