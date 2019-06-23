Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı’dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü’ne geçti.23 Haziran 2019 Pazar 17:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü’ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.40 sıralarında Kısıkılı’daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara aracının içinden el salladı. Ardından Erdoğan seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü’ne geçti.
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