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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'ten ayrıldı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'ten ayrıldı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 22:25:00 - 2023-03-31 22:25:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te depremzedelerle çadır kentte katıldığı iftar sonrasında ilden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te depremzedelerle çadır kentte katıldığı iftar sonrasında ilden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı’nda temel atma törenlerinin ardından helikopterle Kilis’e geçti. Kilis'te depremzedeler için düzenlenen iftar programına katılarak orucunu onlarla birlikte açtı.

Bir süre depremzedelerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra havaalanına geçerek Kilis'ten ayrıldı.

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