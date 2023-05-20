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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yeni lakap taktı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yeni lakap taktı

Yeniakit Publisher
2023-05-20 20:44:00 -

Kahramanmaraş'ta vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, rakibi Kılıçdaroğlu'na yeni bir lakap taktı.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine 8 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kent meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

"Asla rehavete kapılmıyoruz"

2. tur seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan,"Asla rehavete kapılmıyoruz, ikinci turda tek bir vatandaşımızın dahi fire vermesini istemiyoruz" diyerek vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.

"28'inde vah vah kemal diyeceksiniz"

Rakibi Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan, "Biz ülkemizi güçlendirme ve deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırma çalışmaları yürütürken, birileri burada turistlik gezi yapıp çekip gidiyordu. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sandıktaki tercihleri de tabii olarak bu tabloya uygun gerçekleşti. Bu bay bay Kemal Kandil'den talimat almıyor mu? Terör örgütleriyle beraber bu yolda yürümedi mi? Edeler bu teröristlerle beraber olanlara oy verir mi? 28'inde de bay bay Kemal'e vah vah Kemal diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"Milletimize demedik laf bırakmadılar"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Bunlar kaybettikleri her seçimin ardından milletimize demedik laf bırakmadılar. Kendi küçük dünyalarında kurduğu Türkiye hayali ile milletin gerçekleri arasındaki fark yüzlerine Osmanlı şamarı gibi inince deliye döndüler. Her seçimde yaşadığı hezimeti 14 Mayıs'ta yaşadılar. Bu defa kin ve nefretlerin depremzede kardeşlerimize yönelterek, alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar. Gencinden kadınına, emeklisinden çiftçisine kadar herkes bu kin ve nefret hezeyanından payına düşeni aldı. Mesajlarla videolarla saldırıya geçtiler. Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaktan çadırları toplamaya kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar."

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