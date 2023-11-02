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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti

Yeniakit Publisher
2023-11-02 11:23:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2-3 Kasım'da 'Türk Devri' temasıyla Astana'da düzenlenecek zirveye katılmak üzere sabah saatlerinde Ankara'dan özel uçak 'TC-TUR' ile Kazakistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak. Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor. (DHA)

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