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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da konuştu: Katar daima yanımızda durdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da konuştu: Katar daima yanımızda durdu

Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima yanımızda olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 15:45:00 - 2021-12-07 15:57:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da konuştu: Katar daima yanımızda durdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir. Körfez ülkeleriyle ilişkimizi bu anlayışla ilerletmeye çalışıyoruz.

"Katar hep yanımızda durdu"

Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima yanımızda olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir.

"Katar'ın güvenliğini kendi ülkemizden ayrı tutmuyoruz"

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz. Katar'ın güvenliğini kendi ülkemizden ayrı tutmuyoruz.

Savunmadan güvenliğe, ticaretten yatırımlara, sağlıktan eğitime uzanan çok geniş bir alanda yine önemli kararlar aldık. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da ilerletecek toplam 15 anlaşma imzaladık. Aziz kardeşim Şeyh Temim'in de güçlü desteğiyle önümüzdeki süreçte her alanda işbirliğimizi genişleteceğiz.

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