Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi: Davutoğlu ne yaparsa yapsın ihraçları kesin

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başta Ahmet Davutoğlu ve ekibi olmak üzere partiden ayrılanlara ve yeni oluşum hareketlerine katılanlara ilişkin değerlendirmeleri, yakın çevresiyle yaptığı toplantılarında da sürdü.

AK Parti’nin kapısından giremeyecekler

AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; Son MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracını istediği eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Abdullah Başcı ve Ayhan Sefer Üstün‘ün partiyle ilgili hiçbir faaliyete katılmamasını istedi ve böylece tedbirli kesin ihraç kararı alındı. Erdoğan’ın bu isteğinin temelinde Davutoğlu ve ekibinin AK Parti’nin insan kaynaklarından faydalanılmasının da önüne geçilmesi yatıyor.

Tüzüğümüzü uyguluyoruz

Erdoğan’ın yakın çevresiyle, yeni oluşum hareketlerine katılanların partiye yönelik eleştirileri karşısında nasıl bir süreç içerisinde olunacağını da konuştuğu özellikle eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 eski milletvekili için, “İster savunma yapsın ister yapmasınlar isterse istifa etsinler farketmez biz ihraç kararını tüzüğümüze göre vermişiz” dediği öğrenildi.