0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi: Davutoğlu ne yaparsa yapsın ihraçları kesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 eski milletvekili için, "İster savunma yapsın ister yapmasınlar isterse istifa etsinler farketmez biz ihraç kararını vermişiz" dediği öğrenildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi: Davutoğlu ne yaparsa yapsın ihraçları kesin

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başta Ahmet Davutoğlu ve ekibi olmak üzere partiden ayrılanlara ve yeni oluşum hareketlerine katılanlara ilişkin değerlendirmeleri, yakın çevresiyle yaptığı toplantılarında da sürdü.

AK Parti’nin kapısından giremeyecekler

AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; Son MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracını istediği eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Abdullah Başcı ve Ayhan Sefer Üstün‘ün partiyle ilgili hiçbir faaliyete katılmamasını istedi ve böylece tedbirli kesin ihraç kararı alındı. Erdoğan’ın bu isteğinin temelinde Davutoğlu ve ekibinin AK Parti’nin insan kaynaklarından faydalanılmasının da önüne geçilmesi yatıyor.

Tüzüğümüzü uyguluyoruz

Erdoğan’ın yakın çevresiyle, yeni oluşum hareketlerine katılanların partiye yönelik eleştirileri karşısında nasıl bir süreç içerisinde olunacağını da konuştuğu özellikle eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 eski milletvekili için, “İster savunma yapsın ister yapmasınlar isterse istifa etsinler farketmez biz ihraç kararını tüzüğümüze göre vermişiz” dediği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 19:18
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyoğlu'nda polis midibüsü otomobille çarpıştı
    1. Beyoğlu'nda polis midibüsü otomobille..
    2. Samsung'un ilk katlanabilir akıllı..
    3. Belediye başkanlarının ’mahalle maçı’..
    4. Bu belirtiler varsa Diyabet işareti!..
    5. Ümit milli tekvandoculardan 2 madalya
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’den..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi:..
    8. Futbol: Hazırlık maçı
    9. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 -..
    10. Datça’da 28 göçmen yakalandı
    11. İşsizlik parası nereye yatıyor?
    12. Futbol: Toplu sonuç
    13. Seyir halinde alev alan otobüste hasar..
    14. Teröristler sınırdaki bez parçalarını..
    15. Muğla'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Muğla’da binlerce bal arısı telef..
    17. Beşiktaş, hazırlık maçında..
    18. Şehit Özel Harekat Müdürü memleketine..
    19. Kadınlar Voleybol Avrupa..
    20. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    21. Diş eti iltihabı nedir? Diş eti..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
    23. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:..
    24. Erzincanspor kendi evinde Karbel..
    25. İşsizlik parasını nereden alabilirim?
    26. Türkiye'den ABD'ye "güvenli bölge"..
    27. Mete Gazoz çeyrek finalde elendi
    28. Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?..
    29. Erzincan’da yolcu otobüsü yandı,..
    30. Rize’de şiddetli yağış
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim